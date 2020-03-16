Başkan Büyükkılıç'tan 'Alt geçit' müjdesi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım konusunda vatandaşların çok daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, demir yolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak noktada alt geçit...
16.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:35
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ulaşım konusunda vatandaşların çok daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, demir yolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak noktada alt geçit projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, büyüyen ve gelişen şehir Kayseri'de ulaşım konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti. Şehrin gelişim sağlayan ve nüfus yoğunluğu artan tüm bölgelerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, bu kapsamda 10 binin üzerinde nüfusa ulaşan Yakut Mahallesi'nin de şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasını istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 1.5 kilometre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmalara başladığını ve yol platformunun oluşturulduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Güzergah, devlet demir yolları hattı ile kesiştiğinden Yakut Mahallesi ile Fuzuli Caddesi'ni buluşturan kesişim bölgesinde alt geçit yapılması gerekliliği oluşmuş, bunun için de Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile hızlı ve etkili görüşmeler yapılmıştır. 'Kayserili işini takip eder' mantığıyla konu üzerinde kararlılıkla durmamız ve Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun'un samimi yaklaşımlarıyla alt geçidin TCDD tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. TCDD tarafından konu yatırım programına alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun başta olmak üzere diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Büyükşehir ekiplerinin yol yapım çalışmalarını devam ettirdiği bölgede en kısa sürede alt geçit çalışmaları da başlatılacaktır" dedi.
Başkan Büyükkılıç, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi de artıracak proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükünün azaltılmış olacağına işaret ederek, 30 metre çapındaki yeni yol ile ulaşımın çok daha hızlı ve konforlu olacağını belirtti. - KAYSERİ
Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, büyüyen ve gelişen şehir Kayseri'de ulaşım konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını kaydetti. Şehrin gelişim sağlayan ve nüfus yoğunluğu artan tüm bölgelerinde vatandaş memnuniyetini esas alarak çalışmalar yürüttüklerini belirten Büyükkılıç, bu kapsamda 10 binin üzerinde nüfusa ulaşan Yakut Mahallesi'nin de şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasını istediklerini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nin 1.5 kilometre uzunluğundaki yol ile ilgili çalışmalara başladığını ve yol platformunun oluşturulduğunu ifade eden Büyükkılıç, "Güzergah, devlet demir yolları hattı ile kesiştiğinden Yakut Mahallesi ile Fuzuli Caddesi'ni buluşturan kesişim bölgesinde alt geçit yapılması gerekliliği oluşmuş, bunun için de Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile hızlı ve etkili görüşmeler yapılmıştır. 'Kayserili işini takip eder' mantığıyla konu üzerinde kararlılıkla durmamız ve Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun'un samimi yaklaşımlarıyla alt geçidin TCDD tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. TCDD tarafından konu yatırım programına alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun başta olmak üzere diğer ilgililere teşekkür ediyorum. Büyükşehir ekiplerinin yol yapım çalışmalarını devam ettirdiği bölgede en kısa sürede alt geçit çalışmaları da başlatılacaktır" dedi.
Başkan Büyükkılıç, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi de artıracak proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükünün azaltılmış olacağına işaret ederek, 30 metre çapındaki yeni yol ile ulaşımın çok daha hızlı ve konforlu olacağını belirtti. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Değerli Taş, Kayseri, Güncel
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