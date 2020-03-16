Başkan Büyükkılıç'tan alt geçit müjdesi
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demir yolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak alt geçit yapılacağını açıkladı.
16.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:22
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, demir yolu hattının kestiği Yakut Mahallesi ile Fuzuli Kavşağı'nı birbirine bağlayacak alt geçit yapılacağını açıkladı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, vatandaşların ulaşımda daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Kayseri'de ulaşım konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda 10 binin üzerinde nüfusa ulaşan Yakut Mahallesi'nin şehirle bütünleşmesi ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasını istedik. 1,5 kilometre uzunluğundaki yolla ilgili çalışmalara başladık. Yol platformu oluşturuldu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile hızlı ve etkili görüşmelere başladık. 'Kayserili işini takip eder' mantığıyla konu üzerinde kararlılıkla durmamız ve genel müdürümüz Ali İhsan Uygun'un samimi yaklaşımlarıyla alt geçidin TCDD tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. TCDD tarafından konu yatırım programına alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır."
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, vatandaşların ulaşımda daha rahat ve konforlu hareket edebilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
Kayseri'de ulaşım konusunun en önemli gündem maddeleri arasında yer aldığını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda 10 binin üzerinde nüfusa ulaşan Yakut Mahallesi'nin şehirle bütünleşmesi ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasını istedik. 1,5 kilometre uzunluğundaki yolla ilgili çalışmalara başladık. Yol platformu oluşturuldu. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü ile hızlı ve etkili görüşmelere başladık. 'Kayserili işini takip eder' mantığıyla konu üzerinde kararlılıkla durmamız ve genel müdürümüz Ali İhsan Uygun'un samimi yaklaşımlarıyla alt geçidin TCDD tarafından yapılması kararlaştırılmıştır. TCDD tarafından konu yatırım programına alınmış ve proje çalışmalarına başlanmıştır."
Kaynak: AA
Etiketler : Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Değerli Taş, Kayseri, Güncel
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