Başkan Büyükkılıç'tan Ankara temasları
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
11.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:25
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Kayseri'de yapılacak projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara 'ya giderek yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserili işini bilir değil, Kayserili işini takip eder" anlayışı doğrultusunda Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri adına devam eden çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kayseri'de yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede daha önce yatırım planlamasına alınan hızlı tren ve Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı için gelinen süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ
Kayseri'de yapılacak projelerle ilgili gelişmeleri sık sık Ankara 'ya giderek yakından takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kayserili işini bilir değil, Kayserili işini takip eder" anlayışı doğrultusunda Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Büyükkılıç, Ankara'da Kayseri adına devam eden çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kısa bir görüşme gerçekleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kayseri'de yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi.
Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara'da TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ile de bir araya geldi. Yapılan görüşmede daha önce yatırım planlamasına alınan hızlı tren ve Belsin-Terminal-Şehir Hastanesi-Nuh Naci Yazgan Üniversitesi-Mobilyakent Raylı Sistem Hattı için gelinen süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ankara, Güncel
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