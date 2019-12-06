Başkan Büyükkılıç'tan çifte kutlama

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek iki ayrı kutlama gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, Dünya Kadın hakları Günü nedeniyle AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'i, Dünya Mühendislik Günü nedeniyle de aynı zamanda endüstri mühendisi olan Hasan Nuri Kuş'u ziyaret etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve kadın kolları yöneticilerini ziyaret ederek kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümünü ve Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik etti. Tüm kadınlar adına Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin'e çiçek veren Başkan Memduh Büyükkılıç, "Gününüzü kutluyor, güzel hizmetlere vesile olmanızı diliyorum" dedi.



AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da "Arkamızdaki gücün kadınlar olduğunu biliyoruz" diye konuştu. AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin de nazik ziyaretler için memnuniyetlerini dile getirerek, Başkan Büyükkılıç'a kadına her zaman öncelik ve önem veren nezaketi nedeniyle teşekkür etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda endüstri mühendisi olan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Hasan Nuri Kuş'u da ziyaret ederek 5 Aralık Dünya Mühendislik Günü'nü kutladı. Başkan Büyükkılıç, Gençlik Kolları Başkanının şahsında tüm mühendislerin Dünya Mühendislik Günü'nü tebrik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA