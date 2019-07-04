04.07.2019 13:13
Haberler» Güncel» Haber

Başkan Büyükkılıç'tan ilçe ziyaretleri

Başkan Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi belediye başkanlarını ziyaret etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yahyalı ve Develi belediye başkanlarını ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde Öztürk'ten ilçeye yapılması gereken yatırımlar ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.
Büyükkılıç, Yahyalı'nın ardından Develi ilçesine geçerek Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Develi'de de ilçeye yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
Güncel

Son Dakika Haberleri
15:51   Başkan Çelik'ten 'enflasyon farkı' açıklaması
15:51   FSM'deki çalışmalarda 1 haftanın ardından son durum havadan fotoğraflandı
15:51   Adana'nın Aladağ ilçesinde 12 kişinin öldüğü yurt yangını davasında karar- ARŞİV
15:51   Hafter güçlerinin göçmenleri hedef aldığı merkezde ölü sayısı 53'e yükseldi
15:50   Selendi'de 279 kök Hint keneviri ele geçirildi
15:50   Tunceli'de 'Anadolu Parsı' görüntülendi iddiası
15:50   Siirt'teki yangında fıstık ve üzüm ağaçları küle döndü