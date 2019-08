Başkan Büyükkılıç'tan Kayseri'nin markalarına destek

Her zaman Kayseri 'nin markalarıyla birlikte büyüyeceği vurgusunu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karpuzatan'da pastırma ve sucuk üreticileriyle bir araya geldi. Sucuk ve pastırma üreticilerinin Kayseri için önemini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan ve çevresinde alt ve üst yapı anlamında her türlü çalışmayı yaparak üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini belirtti.Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri denince akla gelen ilk ürünlerden sucuk ve pastırmanın üretim merkezi olan Karpuzatan'ı bürokratlarıyla birlikte ziyaret etti. Bazı işletmeleri ziyaret eden, çalışanlarına kolaylıklar dileyen Başkan Memduh Büyükkılıç, burada önemli bir toplantı da gerçekleştirdi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Karpuzatan'daki sucuk ve pastırma işletmelerinin sahipleri ve yöneticileriyle bir araya geldi.Toplantıya Başkan Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Sibel Livdumlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras da katıldı."MARKALARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ"Pastırma sucuğun anavatanının Kayseri olduğunu ve bu anlamda Kayseri'deki pastırma sucuk üreticilerini çok önemsediklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, üreticilerin Kayseri'nin marka değerine katkıda bulunduğunu söyledi. Kayseri'nin markalarıyla birlikte büyüyeceğini ve bu anlamda markaların çok daha etkin hale gelmesi için her türlü desteği vereceklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, devlet bürokrasisi, yerel yönetimler ve üreticilerin Kayseri için el ele gönül gönüle verdiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, Karpuzatan ve çevresinin alt ve üst yapı anlamında çok daha iyi hale gelmesi için de KASKİ ve diğer birimlerin çalışma yapacağını sözlerine ekledi.Karpuzatan ziyareti ve üreticilerle yaptığı toplantıdan son derece memnun kalan sektör temsilcileri de Başkan Büyükkılıç'a yakın ilgisi nedeniyle teşekkür ettiler. - KAYSERİ