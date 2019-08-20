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Başkan Büyükkılıç'tan konservatuvara ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye konservatuvarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.

20.08.2019 14:46 Başkan Büyükkılıç'tan konservatuvara ziyaret
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye konservatuvarında eğitim alan öğrencileri ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, enstrüman çalabilmenin önemli bir özellik olduğunu belirterek, öğrencilerden kendilerine sağladıkları imkanları iyi değerlendirmelerini istedi.
Piyano, saz, gitar ve keman sınıflarını ziyaret ederek öğrencileri dinleyen Büyükkılıç, alkışlarıyla öğrencilere destek verdi.
Büyükkılıç, "İşi sıkı tutun ve yaptığınız işin en iyisini yapın. Bizlere güvenen ve çocuklarını konservatuvara gönderen ailelere teşekkür ediyorum. Bu yavrularımıza da başarılar diliyorum. Öğrencilere bu imkanlarla fırsat vermek ve ellerinden tutmak lazım." diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Güncel

Kaynak: AA

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