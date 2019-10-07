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Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'ya müjde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi-Tomarza arasında yapılan doğal gaz çalışmalarını yerinde takip etti.

07.10.2019 13:14Başkan Büyükkılıç'tan Tomarza'ya müjde
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi- Tomarza arasında yapılan doğal gaz çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Büyükkılıç, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, 11 Ekim'de Tomarza'ya doğal gazın verileceğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes'te katıldığı turizmle ilgili toplantının ardından Kayserigaz'ın Develi'deki şantiyesini ziyaret etti. Develi'den Tomarza'ya uzanan doğal gaz hattı ile ilgili çalışmaları yerinde takip eden Başkan Büyükkılıç, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Tomarza'ya doğal gaz verilmesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek 11 Ekim Cuma günü Kayserigaz tarafından Tomarza'ya doğal gaz verilmeye başlanacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Tomarza'ya doğal gaz verilmesi için Kayserigaz'ın 19,5 milyon TL yatırım yaptığını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayserigaz, Tomarza, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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