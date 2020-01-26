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Başkan Büyükkılıç'tan yatırımcılara çağrı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sömestr tatilinin de etkisiyle en yoğun günlerinden birisini yaşayan Erciyes'te yatırımcılara çağrıda bulundu.

26.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 26.01.2020 17:12Başkan Büyükkılıç'tan yatırımcılara çağrı
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sömestr tatilinin de etkisiyle en yoğun günlerinden birisini yaşayan 'te yatırımcılara çağrıda bulundu. Başkan Büyükkılıç, hem kent merkezi hem de Erciyes'te otel ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Erciyes'e çıkarak, tatillerini dünya standartlarındaki kayak merkezinde geçiren yerli ve yabancı ziyaretçilerle görüştü.

Erciyes'te yaptığı açıklamada Türkiye'nin en gözde kayak merkezinin en kalabalık günlerinden birisini yaşadığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Gerek yurt içinden gerekse yurt dışından gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İnşallah mutlu ve huzurlu bir tatil geçirirler" dedi. Erciyes'te yatırımcılara da çağrıda bulunan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Yatırımcılarımıza Erciyes yada Kayseri kent merkezinde otel ihtiyacı olduğunu belirtmek istiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece kış döneminde 4 ay değil yılın 12 ayı Erciyes'ten yararlanılması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. İnşallah Erciyes, yüksek irifa kamp merkeziyle sporun merkezi olacak. Kayseri, sadece kayak turizminin değil kültür turizminin, spor turizminin, gastronomi turizminin de merkezi durumunda" diye konuştu. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: İHA

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