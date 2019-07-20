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Başkan Büyükkılıç TKB Toplantısına Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Bölge Toplantısı için Malatya'ya gitti.

20.07.2019 16:09 Başkan Büyükkılıç TKB Toplantısına Katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Bölge Toplantısı için Malatya'ya gitti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Toplantısı'na da iştirak etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi olarak Malatya'ya gitti. Başkan Büyükkılıç, Tarihi Kentler Birliği'nin "Doğal-Kültürel Miras Zengini Yukarı-

Aşağı Fırat Havzası" konulu değerlendirme toplantısına katıldı.

Başkan Memduh Büyükkılıç, bölge toplantısının ardından Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Toplantısı'na iştirak etti. Toplantıda TKB'nin gündeminde yer alan tarihi il ve ilçelerle ilgili yapılacak çalışmalar ele alındı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Malatya, Güncel

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