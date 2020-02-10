Haberler » Güncel » Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti - Haber

Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

10.02.2020 17:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:04Başkan Büyükkılıç, trafik kazasında yaralanan Özhaseki'yi ziyaret etti
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Antalya'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.
Başkan Büyükkılıç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Serik ilçesinde trafik kazası geçiren Özhaseki'yi tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ziyaret ettiğini belirtti.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ve AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun da ziyarette yer aldığını ifade eden Büyükkılıç, Mehmet Özhaseki ile kaza sırasında aynı araçta bulunan eşi Neşe Özhaseki'nin de sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:24:42