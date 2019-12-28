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Başkan Büyükkılıç: "Türkiye'nin 60 yıllık hasreti bitti"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Gebze'de tanıtılan Türkiye'nin yerli otomobilinin her Türk'ü gururlandırdığını belirtti.

28.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:19 Başkan Büyükkılıç:
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle Gebze'de tanıtılan 'nin yerli otomobilinin her Türk'ü gururlandırdığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin ne denli güçlü olduğunun göstergesi olan bu önemli yatırımın ülkeye ve millete hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, yerli otomobilin 38'inci üretimine de Kayseri olarak talip olduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin 60 yıllık hasretinin sona erdiğini söyledi. Tanıtımı yapılan yerli otomobil TOGG ile Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini de vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bu önemli yatırımı ülkemize kazandırdıkları için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.

2022'de üretime başlayacak olan yerli otomobilin 38'inci üretimine talip olduklarını da belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bunun yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin araç parkını yerli otomobil ile büyütmeye de hazır olduklarını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, elektrikli olarak üretilecek olan yerli otomobilin şarj alt yapısı için de istasyonlar kurulmasına yönelik tüm desteği vereceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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