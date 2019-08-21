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Başkan Büyükkılıç "Vefa Buluşması"na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Vefa Buluşması" programına katıldı.

21.08.2019 12:04 Başkan Büyükkılıç
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Vefa Buluşması" programına katıldı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanlığı tarafından Develi ilçesinde gerçekleştirilen Vefa Buluşması programına katıldı.
Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, ötekileştirmeden her insanın gönlünde yer etmeye çalıştıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Biz ötekileştirmeyiz ve dışlamayız. Yaratılmışların en şereflisi olan insana hizmet etmeyi ibadet bilen felsefeyle rengine, ırkına, kıyafetine, siyasi görüşüne bakmadan her insanın gönlünde yer etmeye çalışırız. İnsanımızın gönlünde yer ettiğimiz zaman kazanan ülkemiz, insanlığa hizmet sevdamız ve davamız olur. Biz güçlü olduğumuz zaman tüm mazlum ülkelerin insanlarının da ellerinden tutup, haklarını koruyacağız. Dünya 5'ten büyük diyen liderle mazlum insanların yanında yer alacağız."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Develi, Güncel

Kaynak: AA

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