14.06.2019 11:01
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Başkan Büyükkılıç, verimli bir yaz tatili için öğrencilere alternatifler sunduklarını belirtti

Başkan Büyükkılıç, verimli bir yaz tatili için öğrencilere alternatifler sunduklarını belirtti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline giren öğrencileri tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline giren öğrencileri tebrik etti. Başkan Büyükkılıç, öğrencilere verimli bir tatil geçirmeleri için çeşitli alternatifler sunduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, eğitim öğretim döneminin tamamlanması nedeniyle yaptığı açıklamada karnelerini alan öğrencileri tebrik etti ve tüm çocuklarımıza hayırlı bir gelecek temennisinde bulundu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkenin geleceği olduğunu ve bu nedenle onların iyi yetişmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Çocuklarımız bizim göz bebeğimiz. Ay Yıldızlı bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize, inancımıza bağlı olarak yetişmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin daha verimli bir tatil dönemi geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak farklı imkanlar sunduklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, "Çocuklarımızın enerjilerini olumlu kullanabilmeleri ve yaz tatilinde yetenekli oldukları alanlarda beceri kazanmaları için yaz kurslarımız açılıyor. Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Spor A.Ş.'miz tarafından 18 tesiste yaz okulları açılacak ve 14 ayrı branştaki yaz okullarına 4-15 yaş arası tüm çocuklar katılabilecek. Ayrıca KAYMEK şirketimiz de 23 tesiste açacağı yaz okullarında 8-14 yaş grubu öğrencilerimize Değerler Eğitimi, İngilizce, Kodlama, Diksiyon, Resim, Kuran-ı Kerim, akıl ve zeka oyunları gibi branşlarda eğitimler verecek. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarımız da 9-15 yaş grubu öğrencilerimiz için 8 branşta kurslar açıyor. Öğrencilerimizi daha verimli bir tatil dönemi için yaz okullarımıza bekliyoruz. Bu vesileyle tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gözlerinden öpüyorum. Her birisinin vatanımıza ve milletimize hayırlı bireyler olarak yetişmelerini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Güncel

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