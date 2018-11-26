Başkan Büyüksimitci, 32. CACCI Konferansına Katıldı

Başkan Büyüksimitci, ikili görüşmelerde TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na eşlik etti.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam eden konferansa Konferansa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, CACCI Başkanı Jemal Inaishvili ve CACCI'nin önümüzdeki dönem başkanlığını üstlenecek olan Samir Modi (Hindistan), TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, 28 ülkeden 400'e yakın iş insanı, bankacı ve meslek örgüt yöneticileri katıldı.

TOBB Başkanı ve CACCI Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 32. CACCI Konferansı'na ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, küresel büyümeyi Asya- Pasifik bölgesinin sürüklediğine işaret ederek, bu bölge ile ticaret ve yatırım tablosunu değiştirmek ve büyütmek istediklerine vurgu yaptı.

Hisarcıklıoğlu, Dünya ekonomisindeki büyümenin yüzde 60'ını, Asya-Pasifik ülkelerinin sağladığına işaret ederek, "2018 büyüme ortalaması yüzde 5.6, 2019 beklentisi yüzde 5.4 Aynı dönemde küresel büyüme yüzde 4 civarında. Yani Asya-Pasifik, dünyanın geri kalanından daha hızlı büyümeye devam edecek görünüyor. Yine bölgenin küresel ticaret hacmi içinde payı, 10 sene önce yüzde 28 iken, şimdi yüzde 30'a ulaştı. Yılda 5,2 trilyon dolar ithalat yapıyorlar. Bizim buradan aldığımız pay sadece 12 milyar dolar, yani ancak binde 2,4.Öte yandan Asya Pasifik ülkeleri, yılda 470 milyar dolar uluslararası yatırım yapıyorlar. Bize gelense yılda 1 milyar doları bile bulmuyor" dedi.

Diğer yandan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yürütmekte olduğu CACCI (Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu) Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçildi. Hindistanlı iş adamı Samir Modi ise CACCI Başkanlığı görevini Jemal Inaishvili'den devraldı.?

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, "bu sene 32.'si düzenlenen CACCI konferansını, 35 ülkenin katılımı ile TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. 3 milyar nüfusa sahip, 5 trilyon dolarlık Asya-Pasifik pazarıyla Türk iş dünyasını İstanbul'da bir araya getirdik. Bu konferans kapsamında düzenlenen eş zamanlı oturumlarda ticaret ve yatırım ortamı ile ilgili çeşitli konular ve işbirliği imkânları masaya yatırıldı. Böyle geniş katılımlı bir organizasyonun başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde başta TOBB Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

CACCI Başkan Yardımcılığı görevine yeniden seçilen TOBB Başkanı Hisarcıklıolu'nu da tebrik eden Başkan Büyüksimitci, "CACCI (Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu) Başkan Yardımcılığı görevine 2018-2020 dönemi için yeniden seçilen değerli Başkanımızla ile gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.