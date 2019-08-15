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Başkan Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı.

15.08.2019 11:26 Başkan Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, belediye personeli ile bayramlaştı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, yardımcıları Mustafa Temur ve Mehmet Güçlü ile birlikte öncelikle kademe binasındaki personelle daha sonra da ana hizmet binasındaki makamında belediye personeli ile bayramlaştı.

Her birimin bayram tebrikini ayrı ayrı kabul edip karşılık veren Başkan Cabbar, "Mübarek teşrik günlerine erişip Kurban Bayramını eda etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Kurban Bayramının Belediyemiz çalışanlarını daha da motive edip, Belediyemize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Mehmet Güçlü, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

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