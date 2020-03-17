Menü
Haberler ›› Güncel ››Başkan Cabbar: 'Çanakkale'de savaşanların torunları bugün ülkemizi hala koruyor' - Güncel

Başkan Cabbar: "Çanakkale'de savaşanların torunları bugün ülkemizi hala koruyor"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

17.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:16
Başkan Cabbar:
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 18 Mart Çanakkale Zaferi dolayısı ile bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Cabbar mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk ve dünya tarihine damga vurmuş en önemli olaylar arasında yer alan 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi, bir milletin birlik ve beraberlik içinde verdiği şanlı mücadelenin unutulmaz hatırası olmak bakımından insanlık tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferi, Türk Milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi; tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. 'Çanakkale Geçilmez' diyen o ruhun torunları bugün İdlip'te, El Bab'da, Afrin'de, doğuda, güneydoğuda, 15 Temmuz'da ve mazlumun feryat ettiği her yerde kendini göstermektedir. Bu ruhu ve inancı bizlere aktaran şehitlerimize minnet borcumuzu, devletimize sahip çıkarak ve milletimizi aydınlık yarınlara taşıyarak ödemek zorundayız. Bu duygu ve düşüncelerle 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 105'inci yıl dönümünde, başta Çanakkale Şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale Zaferi, Mehmet Cabbar, Çanakkale, Develi, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Güncel
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Güncel
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Güncel
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı Güncel
Abdullah Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde koronavirüs uyarıları dikkate alınmadı
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum