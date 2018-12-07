Başkan Cabbar Çomaklı Mahallesini Ziyaret Etti

Develi
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar
AK Parti İlçe Teşkilatıyla birlikte Çomaklı
Mahallesine ziyarette bulundu.
Cuma Namazını Çomaklı Mahallesi Camiinde kılan Başkan Cabbar, daha sonra mahalle sakinleriyle hasbihal ederek isteklerini dinledi. Mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Cabbar'a teşekkürlerini ileten mahalle sakinleri, yapılacak hizmetler hakkında da Başkan Cabbar'dan bilgiler aldı. Mahalle sakinleriyle hasbihal ettikten sonra mahalleli tarafından Özal diye bilinen ve geçtiğimiz günlerde vefat eden Mustafa Şişli
'nin ailesine taziye ziyaretinde bulunan Başkan Cabbar ve teşkilat mensupları başsağlığı dileklerinde bulundu. - KAYSERİ
Mehmet Cabbar,Develi,Çomaklı
07 Aralık 2018 Cuma 16:48