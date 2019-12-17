Haberler » Güncel » Başkan Cabbar'dan daha yeşil Şahmelik için destek - Haber

Başkan Cabbar'dan daha yeşil Şahmelik için destek

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Şahmelik Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Şahmelik Muhtarlığına, mahallenin daha da yeşil olması için 5 bin fidan desteği verdi.

17.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:46Başkan Cabbar'dan daha yeşil Şahmelik için destek
Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Şahmelik Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Şahmelik Muhtarlığına, mahallenin daha da yeşil olması için 5 bin fidan desteği verdi.

Develi'nin gerek merkezinin gerekse kırsal mahallelerinin ağaçlandırılmasını çok önemsediğini belirten Başkan Cabbar; "Gerek Tarım ve Orman Bakanlığımızdan aldığımız desteklerle gerekse kendi imkanlarımızla oluşturduğumuz projelerle Develimizi daha yeşil yapmak için gayret gösteriyoruz. Şahmelik Mahallemizin de talebi doğrultusunda verdiğimiz sözümüzü yerine getirerek 5 bin fidanımız Şahmelik Mahallemizin topraklarıyla buluşacak. Şahmelik Mahallemizin geleceğimizi düşünerek yaptıkları bu taleplerinden dolayı tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Şahmelik Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Orhan Gönen ve Şahmelik Mahallesi Muhtarı İsrafil Çal Cabbar Başkana taleplerini yerine getirip daha yeşil bir Şehmelik için vermiş olduğu desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:14 Usta yazar Yaşar Kemal "Tek Kanatlı Bir Kuş" ile İş Sanat'ta anılıyor - Haber
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde - Haber
12:06 Erzincan'da kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı toplantısı yapıldı - Haber
12:04 Bu da duvarda tava ciğer - Haber
12:04 Muratpaşa'da 4 yeni park açılıyor - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
23:39 Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü - Haber
23:00 Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi - Haber
22:20 BAE, Türkiye'ye yaptırım için ABD'li senatörlere lobi çalışması yapmış - Haber
20:54 AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler: Türkiye, Libya mutabakatıyla Doğu Akdeniz'deki oyunu bozdu - Haber
17.12.2019 12:16:08