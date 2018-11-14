Başkan Cabbar, Sıcak Asfalt Çalışmalarını Yerinde İnceledi

14 Kasım 2018 Çarşamba 17:01



14 Kasım 2018 Çarşamba 17:01

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Muammer Kocatürk Caddesi, Elbiz Caddesi, Sanayi Caddesi ve Alparslan Türkeş Caddesinde yürütülecek çalışmalar öncesinde asfalt sökümü ve zemin çalışmalarını yerinde inceledi.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Göreve geldiğimizden bugüne kadar 180 bin ton sıcak asfalt serimini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sene içerisinde yaptığımız 50 bin tonluk sıcak asfalt ihalesinin ardından doğalgaz ve alt yapı çalışmalarından ve doğal sebeplerden zarar görmüş hiçbir yol bırakmamak için bütün ekip ve ekipmanlarımızla seferber olduk. Şimdi ise Büyükşehir Belediyemizin de desteği ile ana caddelerimizde sıcak asfalt çalışmalarımızı yapacağız" dedi.Başkan Cabbar, "Develimizin en işlek caddelerinde yürütülecek bu çalışmalara desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Çelik'e bir kez daha teşekkür ediyorum. En kısa sürede tamamlanması için yoğun gayret gösterdiğimiz bu çalışma ile hemşerilerimize verdiğimiz bir sözün daha yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sıcak asfaltla daha da güzelleşecek olan Develimiz her şeyin en iyisine layıktır" açıklamalarında bulundu.Muammer Kocatürk Caddesinin Develi'nin en işlek caddelerden biri olduğunu belirten Aşık Seyrani Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Haşimoğlu da sıcak asfalt çalışmalarından dolayı Başkan Cabbar ve Başkan Çelik'e teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ