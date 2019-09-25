Haberler » Güncel » Haber

Başkan Cabbar, Sindelhöyük mahallesindeki çalışmaları inceledi

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte doğalgaz çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük Mahallesindeki asfaltlama öncesi zemin çalışmalarını yerinde inceledi.

25.09.2019 16:07Başkan Cabbar, Sindelhöyük mahallesindeki çalışmaları inceledi
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, AK Parti İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte doğalgaz çalışmaları tamamlanan Sindelhöyük Mahallesindeki asfaltlama öncesi zemin çalışmalarını yerinde inceledi. Sindelhöyük Mahallesinin doğalgaz gibi çok önemli bir imkana sahip olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Mehmet Cabbar "Doğalgaz çalışmalarından deforme olmuş yollarımızın yapımına mahallemizin girişinden itibaren başlamış bulunuyoruz. İnşallah yolların da asfaltlama işinin tamamlanmasıyla birlikte Sindelhöyük Mahallemiz güzel bir hizmete kavuşmuş olacak" dedi. - KAYSERİ

Mehmet Cabbar, Sindelhöyük, Develi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:29 "Marmara Denizi'ndeki deprem işaret vermedi"
17:29 Mardin'de bir ayda 150 sokak hayvanı tedavi edildi
17:28 Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava harekatında bölücü terör örgütü...
17:28 Pekin'in yeni havalimanı uçuşlara açıldı
17:28 Beyaz saray, trump-zelenskiy görüşmesinin transkriptini yayınladı
17:28 Türkiye satışları yapan Öger Tours da iflas etti
17:27 Ankara'da taşlı sopalı kavga 3 yaralı(yeniden)