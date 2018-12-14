Başkan Çağırıcı: "En Kısa Sürede Sokakları Pazarlardan Kurtaracağız"

14 Aralık 2018 Cuma 10:22



14 Aralık 2018 Cuma 10:22

Merkez Mahallesi'nde düzenlenen Halk Meclisi'nde mahalle sakinlerine seslenen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ebubekir Parkı'nın olduğu yere asansörlü, otoparklı kapalı pazar alanı yapıyoruz. Hem Çınar hem de Merkez Mahallesi'ndeki pazarları buraya taşıyacağız. En kısa sürede sokakları pazarlardan kurtaracağız" dedi.Halkın yönetime ortak olduğu Halk Meclisi toplantısı Merkez Mahallesi'nde düzenlendi. Aile Parkı'nda gerçekleşen programda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi. Açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çalışmalarla ilgili birlikte istişare edeceğiz. Öncelikle temizlikten park bahçeye kadar tüm çalışmalarımız ara vermeden devam ediyor. Ama birinci önceliğimiz her zamanki gibi eğitim" dedi."Ebubekir yüzme havuzumuzun çalışması devam ediyor"Projeleri de anlatan Başkan Çağırıcı, "Ebubekir yüzme havuzumuzun çalışması devam ediyor. Ayrıca Ebubekir Parkı'nın olduğu yere asansörlü, otoparklı kapalı pazar alanı yapıyoruz. Hem Çınar hem de Merkez Mahallesi'ndeki pazarları buraya taşıyacağız. En kısa sürede sokakları pazarlardan kurtaracağız" dedi. Çağırıcı, Türkiye'nin en büyük ve modern meydanı olacak olan Bağcılar Meydanı'nın da yakında açılacağını kaydetti.Halk Meclisi'ne AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Müftüsü Ekrem Saylam, Bağcılar Belediye Başkanı yardımcıları, Mahalle Muhtarı Erol Koca, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İGDAŞ ve BEDAŞ temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. - İSTANBUL