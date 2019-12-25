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Başkan Çakıcı: "Cumhurbaşkanımız onayladı, Boyabat kazandı"

Boyabat Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Zincirlikuyu Mahallesi tarihi çarşı sınırları içinde riskli alan olduğu tespit edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarla ilgili sevindirici haber Cumhurbaşkanı'ndan geldi.

25.12.2019 14:49 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:54 Başkan Çakıcı:
Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Mahallesi tarihi çarşı sınırları içinde riskli alan olduğu tespit edilen ve kentsel dönüşüm kapsamına giren binalarla ilgili sevindirici 'ndan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Zincirlikuyu Mahallesi tarihi çarşı içerisinde bulunan alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. ve ek 1. maddeleri gereğince "riskli alan" olarak ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan 25.12.2019 tarihli ve 1879 sayılı kararda;

"Sinop İli Boyabat İlçesi, Zincirlikuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın riskli alan ilan edilmesine, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2. ve ek 1. maddeleri gereğince karar verilmiştir" denildi.

"Cumhurbaşkanımız onayladı, Boyabat kazandı"

Orta Çarşı Riskli Alan ve Peyzaj Düzenleme Projesi çalışmaları kapsamında başlatılan çalışmada sevindirici haberin Cumhurbaşkanı'ndan geldiğini ifade eden Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, "Zincirlikuyu Mahallesi sınırları içerisinde, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında yapmış olduğumuz çalışmalar netice vermiş olup bu alan riskli alan ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kazanan Boyabat olmuştur" dedi. - SİNOP

Cumhurbaşkanı, Zincirlikuyu, Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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