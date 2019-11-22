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Başkan Çakıcı'dan öğretmenlere havuz jesti

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün öğretmenlere Belediye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme hizmeti fırsatı sundu.

22.11.2019 17:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:05Başkan Çakıcı'dan öğretmenlere havuz jesti
Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bütün öğretmenlere Belediye Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme hizmeti fırsatı sundu.

Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan program ile bay ve bayan öğretmenler 23 Kasım Cumartesi ve 24 Kasım Pazar günü Belediye Kompleksi Yüzme Havuzunda ücretsiz yüzme imkanı bulacak.

Belediye Başkan Şefik Çakıcı, öğretmenlik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu ve bu sebeple sadece bir gün değil ömür boyu saygıya ve hürmete layık olduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Boyabat Belediyesi olarak her zaman sizin yanındayız. Yanınızda olmaya da devam edeceğiz. Yaptığınız vazife gerçekten kutsal. Sizlerin vesilesiyle bu memlekete hizmet edecek hayırlı evlatlar yetişiyor. Bunu biliyor ve sizi yürekten takdir ediyoruz. Fedakar öğretmenlerimizin gayretlerine binaen küçük bir jest yapmak istedik. Üstelik öğretmenlerimizde çocuklarımız gibi ara tatillerinde farklı etkinlikle geçirmiş olacaklar. Bu vesileyle 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü tekrar tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimize ve minik yavrularımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum" dedi.

Belediye Spor Kompleksi Havuzu 23 Kasım Cumartesi günü bayan öğretmenlere, 24 Kasım Pazar Günü ise bay öğretmenlere 12.00- 21.30 saatleri arası ücretsiz hizmet verecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırlanan programa katılmak isteyen bütün öğretmenler, öğretmen kimlik kartlarını yanlarında bulundurarak, ücretsiz olarak Belediye Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzundan yararlanabilecek. - SİNOP

Şefik Çakıcı, Boyabat, Güncel

Kaynak: İHA

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