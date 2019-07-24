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Başkan Çakmak'ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 24 Temmuz Basın Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.

24.07.2019 12:30 Başkan Çakmak'ın 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, 24 Temmuz Basın Bayramıyla ilgili mesaj yayımladı.

Başkan Deniz Çakmak, mesajında, "24 Temmuz 1908 Türk Basınında Sansürün kaldırılması, Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Demokrasilerin en büyük güvencesi olan, halk ile devlet arasında ki kamuoyunu bilgilendirmede çok önemli role sahip olan, gece gündüz demeden bıkmadan,usanmadan hayatları pahasına en objektif şekilde mesleğini icra eden başta Adıyaman'daki çok kıymetli basınımız olmak üzere, tüm yerel ve ulusal basınımızın bayramını kutlarım. Gazetecilerin serbest kalacağı, medyanın özgür olacağı, kalemini özgürce kullanıp halkı gerçek bilgiye ulaştıracağı, sansürün olmayacağı daha güzel basın bayramı dileğiyle saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Deniz Çakmak, Adıyaman, Politika

Kaynak: İHA

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