Başkan Çalık, Beylikdüzü'ndeki koronavirüs önlemlerini anlattı

'Zafer Arapkirli ile Akşam Haberleri' programına, internet aracılığıyla bağlanarak yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, belediye olarak aldıkları önlemleri ve yaptıkları çalışmaları anlatan Belediye Başkanı Çalık, konuşmasında, virüsün sadece 65 yaş ve üstü vatandaşları etkilemediğinin bir kez daha altını çizerek vatandaşları, evlerinde kalmaya davet etti.

KRT televizyonunda yayınlanan 'Zafer Arapkirli ile Akşam Haberleri' programına, internet aracılığıyla canlı yayın konuğu olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi olarak proaktif davranarak, inovatif çözümler bularak, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirecek pek çok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Salgınla mücadele sürecinde, en fazla ihtiyaç duyulan şeyin dayanışma ve yardımlaşma ruhu olduğuna vurgu yapan Başkan Çalık "Geleneksel ile yeniliği birleştirdiğimiz 'Dayanışma Askısı' uygulamasının koronadan daha hızlı yayılmasını istiyorum." dedi.

Çalık: Proaktif Davrandık, Kriz Masası Oluşturduk

Virüsün ortaya çıktığı ilk andan itibaren proaktif davranarak hazırlıklar yapmaya başladıklarını ve kriz masası oluşturduklarını söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, konuşmasında "Vatandaşlarımızın sağlıklarını riske etmemek için tüm etkinliklerimizi ve kültür sanat kurslarımızın tamamını iptal ettik. Online kriz yönetimi kurduk ve günlük kriz yönetimini, bu online sistem üzerinden yönetmeye gayret ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dezenfeksiyona Maksimum Özen Gösteriyoruz

Dezenfeksiyon konusuna maksimum özen göstererek çok hassas davrandıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık "Dezenfektan çalışmalarımıza belli periyotlarla devam ediyoruz. Beylikdüzü'nde risk oluşturabilecek tüm ortak alanların dezenfektan çalışmasını yapıyoruz. 48 ibadethane, 10 muhtarlık binası, 20 aile sağlık merkezinin yanı sıra, taksileri, minibüsleri ve birçok alanı, dezenfektan solisyonla temizleyerek dezenfekte ediyoruz." diye konuştu. Vatandaşlardan gelen apartmanların dezenfekte edilmesiyle ilgili taleplere inovatif bir çözüm getirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Çalık, "Beylikdüzü, 352 bin kişinin yaşadığı bir kent. Tüm apartmanların dezenfekte edilmesi mümkün değildi. Biz, buna inovatif bir çözüm getirdik ve hijyen paspasları yaptık. Yaklaşık 5 bin 300 hijyen paspasını Beylikdüzü'nün tamamında, bütün apartmanlarımıza ulaştırmaya çalıştık. Hala da talep oldukça ulaştırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Sağlıkçılarımız İçin Ne Yapsak Az

Konuşmasında, sağlık çalışanlarına "Toplum sağlığını önceleyen bir anlayışla çalışıyorlar, emeklerine sağlık.' diyerek teşekkür eden Başkan Mehmet Murat Çalık, sağlık çalışanları için hayata geçirdikleri hizmetlerden de bahsetti ve "Bizler için fedakarca çalışan sağlık çalışanları için ne yapsak az. Beylikdüzü'nde sağlık çalışanlarına konaklama imkanı da sağlıyoruz. Beylikdüzü Spor Tesisleri'nde, yaklaşık 34 sağlık çalışanımız, 20 gündür konaklıyorlar. Onların her türlü ihtiyaçlarını gideriyoruz. Ayrıca, belediyemiz, sağlık çalışanları için yaklaşık 5 bin siperlik üretti. Bunların 3 binini, bölgemizde bulunan bütün sağlık çalışanlarına verdik. Ayrıca PTT'lere, kamu kurumlarının vezne, gişe, güvenlik görevlisi çalışanlarına da bu siperliklerden dağıttık." şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Tek Yürek Oldu

Beylikdüzü'nde dayanışma ve yardımlaşma ruhunu en üst düzeyde tuttuklarını vurgulayan Başkan Çalık, "Bu dönemde, en fazla ihtiyaç duyulan şeyin dayanışma ve yardımlaşma ruhu olduğunu düşünüyorum. İlk günden itibaren çalışmalarımızı 'Beylikdüzü Tek Yürek' diyerek yürüttük. İhtiyaç sahibi ailelerimize yönelik olarak başlattığımız ve geleneksel ile yeniliği birleştirdiğimiz bir uygulama olan Dayanışma Askısı ile iki günlük bilançomuzda, yaklaşık 200 ailenin temel gıdalarını karşılamış durumdayız. Bunun bütün ilçelere, bütün belediyelere örnek olmasını istiyorum. Yerel yöneticiler olarak vatandaşlarımızın en zor anlarında yanlarında olmamız lazım." dedi.

Doğru Olan Yerel Yönetimlerle Paylaşmaktı

Başkan Çalık, sokağa çıkma yasağının geç duyurulmasıyla ilgili soruya verdiği cevapta ise devletin bütün kurumlarıyla işbirliğine açık olduklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bazı anlar vardır, siyaset yapılmaz. Sokağa çıkma yasağı konusunda, doğru olan öncesinde yerel yöneticilerle bu işi paylaşmaktı. Bizim hazırlıklarımız vardı ama sokağa çıkma yasağını, biz de vatandaşlarımızla birlikte öğrendik ve geç saatti. Birçok insan panik halinde marketlere, fırınlara koştular. Sosyal izolasyonun sağlanması için ortaya konan çok ciddi bir emek vardı ve o emek, iki, üç saatlik süre içerisinde yoka sayıldı. Bu, bizim için üzüntü verici bir durum. Bu konuda, önceden bilgi verilmiş olsaydı, tedbirlerimizi daha iyi alırdık. Ama biz, yine de o gün sahadaydık. Vatandaşımızı sakinleştirmeye çalıştık. Vatandaşlarımızın 'Biz, ekmeğe nasıl ulaşacağız?' korkusunu bertaraf etmek için zabıtalarımız aracılığıyla çok ciddi oranda ekmek tedariki yapıp komşularımızla paylaştık. Beylikdüzü'nde bulunan bütün fırınları, 71 fırını denetledim. Sosyal medya hesaplarımızdan da mahallelerimizde bulunan bütün fırınlarımızın iletişim bilgilerini paylaştık. Sokağa çıkma yasağının 18-19 Nisan tarihleri arasında yine uygulanacağı duyuruldu. Şimdi, daha hazırlıklı bu sürece gireceğiz."