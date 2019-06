Başkan Çalık komşularını ağırladı

İlçe halkı ile bire bir iletişim kurmak ve sorunlara yerinde, hızlı çözüm bulmak amacıyla düzenlenen halk gününe katılan vatandaşlar, taleplerini Başkan Mehmet Murat Çalık'a ve ilgili belediye birim müdürlerine iletme imkânı buldu. Halk Günü Toplantısı'na kısa bir ara vererek Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi'nde çocuklarla meyve toplayan Başkan Çalık, hobi bahçesi gönüllüleriyle de sohbet etti.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası görevi Ekrem İmamoğlu'ndan devralarak Beylikdüzü Belediye Başkanı seçilen Mehmet Murat Çalık, ilk Halk Günü Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Mehmet Murat Çalık'ın makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Çalık'ın yanı sıra; başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri de hazır bulundu. Toplantıya katılan her vatandaşın istek, şikâyet, talep ve önerileri tek tek dinleyen Çalık, sorunlarına bizzat çözümler bulurken, talep ve önerileri de değerlendireceklerini kaydetti.

Çalık; "Belediye Başkanı'nın Siyaseti Rozeti Olmaz"

Beylikdüzü Belediyesi tarafından geleneksel hale toplantıda ilçe halkı ile bire bir iletişim kurarak sorunlarına hızlı çözümler üretmek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Başkan Çalık, "Vatandaşlarımızla buluşmak bize her zaman olduğu gibi enerji veriyor. Hem tebrik, hem talepler noktasında bir halk günü gerçekleştirdik. İnsanlarımızın yerel siyasetçilerden istekleri aslında oldukça basit. Bölgede sorunlara çözüm üretmesini bekliyor. Belediye başkanının siyaseti rozeti olmaz, oy versin vermesin herkesin Belediye Başkanıdır ve herkese hizmet etmek zorundadır. Bize doru yolda olduğumuzu vatandaşlarımız fazlasıyla hissettiriyor." ifadelerini kullandı.

Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi'nde Kısa Bir Mola

Her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşen toplantıda, özellikle gençlerin fikirlerine açık bir belediye olduklarının altını çizen Çalık; "Bugün burada çocuk, genç, yaşlı birçok komşumuzla bir araya gelme imkânı bulduk. Özellikle çocuklar ve genç kardeşlerimizden ayrı bir enerji alıyoruz. Onların fikirlerine açık bir belediye olmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Burada her misafirim ile olan sohbetimden ayrı bir şey öğrenerek kalkıyorum. Gençlerin kadınların ve bu kentte yaşayan her bireyin söylemleri ve düşünceleri bizim için çok kıymetli. Halk günlerinden aldığımız geri dönüşlerle hizmetlerimizi daha da arttırarak devam ettireceğiz." şeklinde konuştu. Halk Günü Toplantısına kısa bir ara vererek Umut Meyve Ormanı ve Hobi Bahçesi'nde çocuklarla meyve toplayan Başkan Çalık, hobi bahçesi gönüllüleriyle de sohbet etti.

Kaynak: Bültenler