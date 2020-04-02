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Başkan Çalık: "Otizm engel değil, sadece bir farklılıktır"

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yayınladığı mesajda, "Otizm engel değil, hastalık değil, sadece bir farklılıktır.

02.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:33
Başkan Çalık:

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yayınladığı mesajda, "Otizm engel değil, hastalık değil, sadece bir farklılıktır. ve hayat, farklılıklarla güzeldir. Yeter ki biz, farkında olalım" ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir mesaj yayınladı. Beylikdüzü Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'nde otizmli çocuklara özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri verildiğini belirten Belediye Başkanı Çalık, "İçinde bulunduğumuz bu şartlarda ise, evlatlarımıza internet üzerinden eğitim verebilmek için çabalıyoruz. ve inşallah salgını durdurmayı başardıktan sonra, bu hizmetlerimizi yeniden Merkezimizde vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.


"Hayat, farklılıklarla güzel, yeter ki biz farkında olalım"


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklara karşı vatandaşların anlayışlı olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Çalık, "Bu süreçte zorunlu olarak evde kalan otizmli çocuklarımız yüksek ses çıkarıyor veya gürültü yapıyor diye lütfen ama lütfen otizmli çocuk sahibi komşularınızla tartışmayın, onları üzmeyin. Bu tüm ilişkilerimizde geçerli. Özel çocuklarımızın anne ve babalarına bu zor dönemde özellikle anlayışlı yaklaşmalı, moral vererek birbirimize destek olmalıyız. Otizm engel değil, hastalık değil, sadece bir farklılıktır. ve hayat, farklılıklarla güzeldir. Yeter ki biz, farkında olalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Başkan Çalık: 'Otizm engel değil, sadece bir farklılıktır' - Haberler

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