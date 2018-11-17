Başkan Çalkın Aday Adaylarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Kars
İl Başkanı Adem Çalkın
, Kars merkez için 18, yedi ilçe belediye başkanlığı için 32 olmak üzere toplam 50 aday adayının başvuru yaptığını belirtti.
Her dönem olduğu gibi yine Ak Parti
'ye yoğun ilgi olduğunu ifade eden AK Parti'nin başarılı İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti'de, 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli seçimler için belediye başkanlığı aday adaylığı başvuru süreci sona erdiğini söyledi.
Başkan Adem Çalkın, bütün aday adaylarına AK Parti'ye gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür etti.
Bir kafeteryada AK Parti'ye müracaat eden başkan aday adaylarıyla bir araya gelen Başkan Adem Çalkın, "Kars genelinde toplam 50 başvuru oldu. 18 Kars merkeze, 5 Akyaka
, 3 Arpaçay
, 6 Digor
, 5 Kağızman
, 5 Selim
, 5 Susuz
, 3 de Sarıkamış
ilçemiz olmak üzere 50 belediye başkan aday adaylığına başvuru olmuştur. Başvurularımız sonra ermiştir. Bizim için memnuniyet verici bir başvuru süreci olduğunu sizlere ifade etmek istiyorum" dedi.
Diğer partilere nazaran baktığınız zaman ilimizde gerçekten ciddi anlamda AK Parti'ye teveccüh olduğuna dikkat çeken Çalkın, "Kars merkez için 18 başvuru önemli bir rakamdır. Kars için bütün aday adaylarımız bir birinden kıymetli bir birinden hünerli insanlardır. Bunların içerisinde mimar, inşaat mühendisi, doktor, avukat, serbest meslekle uğraşan iş adamlarımız olmak üzere birçok başvuru aldık, memnunuz inşallah ilerleyen dönemde de partimizin 18 Kasım Pazar günü saat 10.00 ile 16.00 arasında Genel Merkezimizden gelen büyüklerimizin katılımlarıyla temayül yoklaması yapılacaktır. Temayül yoklamasının sonuçları genel merkezimiz tarafından ilk defa bilgisayar ortamında olacaktır ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız direk kendisi oradan görecektir. Bundan sonraki değerlendirmeler Genel Başkanımızın nezdinde devam edecek. İnşallah Kars, 7 ilçemiz ve bir de beldemiz olmak üzere, belediye başkan adaylarımız Genel Merkezimizce belirlenecek ve inşallah Karslılara hizmetkar olmaya aday olacaklardır" diye konuştu.
AK Parti'ye müracaat eden başkan aday adaylarıyla sıcak bir ortamda sohbet eden Başkan Adem Çalkın, bütün adaylara tek tek ilgilenerek hayırı olsun dileklerinde bulundu. - KARS
Adem Çalkın,Ak Parti,Kars
17 Kasım 2018 Cumartesi 11:46