Başkan Can, 1'inci Olağan Genç Stk Buluşması'na Katıldı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler
Başkanlığı tarafından düzenlenen 1'inci Olağan Genç STK
Buluşmasında öğrencilerle buluştu.
Bilecik Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Nihat Can, öğrencilerle sohbet ederek, öğrencilerin tecrübelerini paylaştı. Genç Sivil Toplum Kuruluşu
temsilcilerinin de konuşma yaptığı programda Öğrenci ve Yaşam Koçu Psikolojik Danışman
Mutlu Selen Haşit de öğrencilere alanı ile ilgili bilgiler verdi.
Gerçekleştirilen program hakkında kısa bir değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Nihat Can,"İl Gençlik Kolları Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen 1. Olağan Genç STK Buluşması programında genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Gençlerimizle hasbıhal ettik, şehrimiz hakkında görüşlerini ve taleplerini dinledik. İnşallah Yeni Türkiye
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine genç kardeşlerimizle tam gaz ilerleyecek. Genç STK'larımız ile bir araya gelmemize vesile olan AK Gençlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Çekilen kuralara göre ismi çıkan öğrencilere çeşitli hediyelerin takdim edildiği etkinlik, öğrencilere çiğ köfte ve ayran ikramı ile sona erdi. - BİLECİK
Genç
14 Aralık 2018 Cuma 11:15