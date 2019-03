Başkan Can 40 Yıllık Tapu Sorununu Çözdü

Kaynak: İHA

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Cumhuriyet Mahallesi Gündüz Sokak'ta ikamet eden vatandaşların 40 yıldır çözülemeyen tapu sorununu çözerek, tapuları vatandaşlara takdim etti.Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen programda Belediye Başkanı Nihat Can, ağırladığı vatandaşlara tapularını verdi. Başkan Can, burada yaptığı açıklamada, bu çalışma ile vatandaşların istedikleri çalışmaları yapabileceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Mahallemizin Gündüz Sokak bölgesindeki vatandaşlarımızın 40 yıldan beri var olan bir sıkıntısın bizler çok şükür gerek harita uzmanı arkadaşlarımız, gerek mühendislerimizden oluşan teknik heyet ile adeta bir seferberliğe girerek çözdük. Buradaki sıkıntı şuydu. Oradaki vatandaşımız evi ve arsasıyla ilgili bir işlem yapmak istese, tapusu elinde olmadığı için ve üzerinde diğer parsellerden de hak olduğu için bir çalışma yapılamıyordu. Yani satma ve diğer işlemleri yapamıyorlardı. Bu da buradaki vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı idi. Biz de gerek belediye başkan yardımcısı arkadaşlarımız gerek ilgili birim müdürlerimizle bir çalışma yaparak, bu noktadaki sorunu 3 aylık bir çalışma ile neticelendirdik. Allah'ın izniyle de bugün oradaki vatandaşlarımızın tümüne, yani toplamda 30 vatandaşımıza tapularını takdim edeceğiz. Tapuları hayırlı ve uğurlu olsun. Yıllardan beri evleri var. Ancak parseller üzerinde kaymalar olduğu için büyük bir sorun vardı. Biz şimdi kendilerine tapuları takdim etmiş olduk. Bu çalışma ile artık vatandaşlarımız buralarla ilgili istedikleri çalışmayı yapabilecekler. Ben tapuların tekrar hayırlı ve uğurlu olmasını güle, güle kullanmalarını diliyorum" ifadelerine yer verdi.Tapusunu alan vatandaşlar ise, duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Nihat Can'a teşekkür etti. - BİLECİK