Başkan Can'a Miting Havasına Coşkulu Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, miting coşkusunda geçen bir program ile karşılandı.Ankara dönüşünde Bilecik Belediye Sarayı önünde karşılanan Milletvekili Selim Yağcı, Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti İl Başkanı Fikret Karaman ve vatandaşlar Belediye Başkanı Nihat Can'ı tebrik etti. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, burada yaptığı konuşmada büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadığını belirtti. Can, "Her zaman havasını solumakla gurur duyduğum ve hizmet etmekle şeref bulduğum Bilecik'e tekrar hizmet etmek için Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni görevimizi, bizi önümüzdeki seçimler için tekrar görevlendirmesi bizleri omzuna bir yük daha koymuştur. Tabii ki durmadan çalışacağız. Cumhurbaşkanımız selamlarını iletmemi istedi. Bilecik'te seçimleri kazandıktan sonra ben tekrar Bilecikli kardeşlerimle buluşmak istiyorum dedi. Biz bunu Cumhurbaşkanımıza bu ödülü bu sevinci iletmemiz lazım. Siz değerli hemşehrilerime hizmet etme isteği ve aşkı hep vardı. Allah nasip ettiğinde İnşallah 31 Mart seçimlerinde zaferle çıkarsak, bu şehre hizmet etmek istiyoruz. Çünkü gerçekten Bilecik rastgele topraklar değil. Biz bu topraklara hizmet etmeyi çok önemsiyoruz. Gerçekten çok çalışmamız lazım. Bugünden itibaren de çalışmalarımızın startını verdiğimizi söylüyorum. Zaten çok şükür şimdiye kadar çalışıyorduk. Bundan sonra da çalışarak, bu işi başaracağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı."Bilecik için canla başla ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz"Konuşmasında şu ana kadar olduğu gibi nasip olursa bundan sonra da canla başla çalışacaklarını kaydeden Belediye Başkanı Nihat Can, "Bilecik benim şehrim. Bilecik rastgele bir toprak değil. Atalarımızın bize yadigarı olan bu kutlu topraklarda yeni ve güçlü Türkiye yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için bizlerde var gücümüzle çalışmalarımızı, kararlılıkla hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ve istikrarla sürdüreceğiz. İnşallah bizler de Bilecik'imiz için hemşehrilerimiz için projelerimizi ivedilikle beyan edip hemşehrilerimizin bize verecekleri bu görev ile büyüyen ve yükselen değer Bilecik'i hazırlamaya koyulacağız. İlk gün dediğimiz gibi canla başla ilk günkü heyecanla' diyorum. Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olsun" dedi."El ele vererek, Bilecik için en güzeli bulmaya çalışacağız"AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise konuşmasında "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bilecik'imize hizmet etmek için yola çıkan kardeşim Belediye Başkanımız Nihat Can'ı tebrik ediyorum. Bugün Bilecik'imizde yerel kalkınmanın çok önemli bir sürecini yaşıyoruz ve başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktir ve tasvipleriyle Bilecik'imizin 31 Mart 2019 seçimleri ve 2023 yerel kalkınmanın vizyonunu yüklenecek AK Parti İl Belediye Başkanı Adayı olarak kardeşim Nihat Can'ı taktir ettiler. Öncelikle kendisine, ailesine, partisine, şehrine ve ülkesine hayırlı ve uğurlu olsun. İnşallah şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte el ele gönül gönüle vererek, şehrimiz ve ülkemiz için güzel hizmetleri ortaya koymaya devam ederiz" ifadelerine yer verdi."Bilecik'teki 11 belediyenin de anahtarını cumhurbaşkanımıza sunmak için çalışacağız"AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık ise konuşmasında, Belediye Başkanı Nihat Can'ı tebrik ederek, "2004'te devraldığımız bayrağı, görüyorsunuz ki Bilecik neredeydi ve şimdi nerelere ulaştı. Mevcut Belediye Başkanımız Nihat Can dün sizlerin de takip ettiğiniz üzere, teşkilatımızın ve genel merkezimizin görüşleri ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taktirleri ile 31 Mart 2019 seçimleri için Bilecik adayı olarak belirlendi. Ben bu kararın şehrimize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah bütün Bilecik tek vücut olarak çalışıp 11 belediyenin anahtarını da Cumhurbaşkanımıza sunarız. Sizler de yakından biliyorsunuz ki AK Parti belediyeciliğine kavuşan ilçelerimiz ve beldelerimiz gerçekten çok güzel gelişmeleri yaşıyor. İnşallah bundan sonra da yaşamaya devam edecektir. Ben bu duygu ve düşüncelerle İnşallah 31 Mart 2019 tarihinde de yine böyle coşkuyla ve miting havasında bir araya geliriz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Nihat Can, Milletvekili Selim Yağcı ve beraberindekiler hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK