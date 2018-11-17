Başkan Can, Ailelerin Mutluluğuna Ortak Oldu

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, ilin birçok noktasında ömürlerini birleştiren ve evliliğe adım atan vatandaşların düğün ve nişan merasimlerine katılarak, mutluluklarını paylaşmaya devam ediyor.
Çalışmaları kapsamında birçok ziyaretler gerçekleştiren Belediye Başkanı Nihat Can, gerek belediye çalışanı gerek vatandaşların davetlerine icabet ederek, özel ve anlamlı günlerinde yanında oldu. Ziyaretleri hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Can, "Şehrimizin birçok mahalle ve noktasındaki vatandaşlarımızla çeşitli vesilelerle bir araya gelerek, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşıyoruz. Düğün ve nişan merasimleriyle güzel bir hayata yolculuğa çıkan hemşehrilerimizin sevincini paylaşıyoruz. Onlara mutlu ve sağlıklı bir hayat diliyoruz. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Cenabı Allah'ın bu güzel sevinçlerini tamamına erdirmesini niyaz ediyorum. Evlenen çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Bilecik,Nihat Can
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:37