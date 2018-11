Başkan Can, Başarılı Personellerini Ödüllendirdi

23 Kasım 2018 Cuma 10:51



Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, başarılı personellerini ödüllendirdi.Başkan Can, memurlar, sözleşmeli memurlar ve taşerondan kadroya geçen personellerden üstün başarı gösterenlere ödül verdi. Meclis salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, ödül alan personelleri tek tek tebrik eden Can, personellere ödüllerini vererek başarılar diledi.Tarsus Belediyesi'nde görev yapan memurlar arasında iş ve işlemlerin aksamadan yürütülebilmesi için görevlerini ifa ederken göstermiş olduğu üstün gayret ve yapmış olduğu özverili çalışmalardan dolayı başarılı olan personellere 'ikramiye belgesi ve ikramiye ödülü' verilirken, sözleşmeli memur ve taşerondan kadroya geçen personeller arasından seçilenler, 'başarı belgesi' ve altınla ödüllendirildi.Başarılarının kaynağının çalışkan, azimli ve ekip ruhu içerisinde hizmet eden personellerden oluştuğunu belirten Başkan Can, azmederek, çalışarak, ekip ruhuyla Tarsus'u en güzel yerlere getireceklerini söyledi. - MERSİN