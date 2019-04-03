Başkan Can, Belediye Personeli ile Vedalaştı

Bilecik
'te 9 ay boyunca belediye başkanlığı görevinin sürdüren Nihat Can
, seçimleri kaybetmesinin ardından belediye personeliyle vedalaştı.
Bilecik Belediye bahçesinde personellerle vedalaşan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, milletin verdiği karara saygı duyduğunu ifade etti. Can, "Yaklaşık 9 ay boyunca birlikte şehrimize hizmet ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızla vedalaştık. Bilecik'imizin faydasına olacak, bütün güzel çalışmalar için yine Bilecik'teyiz ve hemşehrilerimizin yanında olacağımızı söyledik. Milletimizin verdiği kararı saygıyla karşılıyoruz. Şehrimize hizmet için en güzel katkıyı vermek için yine kapımızın açık olduğunu çalışma arkadaşlarımıza ilettik. Bu vesile ile bütün çalışma arkadaşlarıma katkıları ve gayretleri için canı gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can, Bilecik, Yaşam
Kaynak: İHA