Başkan Can, Bilecik'e Adeta Can Kattı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 5 ayda 45 milyon TL'lik 16 dev eseri kente kavuşturduklarını söyledi.
Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yaptığı açıklamada, "Bizler aslında, Bilecik Belediyesi olarak bugün yaptığımız çalışmalarla Bilecik'in 30 yıllık geleceğini de baz alarak tasarlanan hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Bizler, geleceğe emin adımlarla ilerleyen marka şehir Bilecik'i oluşturma hedefimizin aynı zamanda 'Marmara
'nın Parlayan Bir Yıldızı' olmak şartından geçtiğini düşünerek, her zaman bir önceki günden daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz. Bilecik Belediyesi olarak Hizmet Bayrağını aldığımız 5 aylık süre zarfında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Kent Meydanı, üniversite yerleşkesine Millet Kıraathanesi, Bilecik Belediyesi Botanik Park, Hürriyet Mahallesi
Spor Merkezi, Hürriyet Mahallesi Sağlıklı Yaşam Merkezi, Sultaneli Osmanlı Sokağı, Bilecik Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti, Bilecik Belediyesi Dikey Bahçe
, Bilecik Belediyesi Sevgi Yolu, Elektroflokülasyon Arıtma Tesisi, Şampiyon Tepe Anıtı, Bilecik Belediyesi Katlı Otopark, Osmanlı Hamamı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, Ertuğrulgazi Mahallesi
Spor ve Yaşam Merkezi, şehir altyapı ve yağmursuyu hattı çalışmaları, 50 kilometrelik asfalt çalışmaları ile Bilecik'i geleceğe hazırlıyoruz" dedi.
"Bilecik'e olan hizmet aşkımız ve heyecanımız durmadan devam edecek"
Can açıklamasının devamında, Bilecik'e olan hizmet aşkının ve heyecanının durmadan devam edeceğini ifade ederek, "Dirilişin şehri Bilecik başta tarihi ve kültürel yöndeki değerleri olmak üzere, doğal güzellikleri, yeşil alanları, güçlü, büyüyen ekonomisi ve sanayisi, çevre, ulaşım, eğitim ve spor alanındaki başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ederken aynı zamanda bugün adına yakışır bir biçimde ekonomide, sanayide, ulaşımda, turizmde ve eğitimde Türkiye
'nin 2023 vizyonunda geri kalmama adına var gücüyle çalışıyor. Geçmişiyle övünen, geleceğe emin adımlarla yürüyen marka şehir Bilecik hedefi doğrultusunda emin adımlarla şu ana kadar durmadan yürüyen diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'e olan hizmet aşkımız ve heyecanımız durmadan devam edecek" ifadelerini kullandı.
"Turizmde Marmara'da öncü şehir Bilecik"
Can, turizmde Marmara'da Bilecik'in öncü şehir olduğuna değinerek, "Bilecik bugün; etrafından 25 milyonluk nüfusu yakın olması, büyük sanayi kuruluşları, ekonomideki güçlü alt yapı ve tecrübesine ek olarak; doğal güzellikleri, yeşil alanları, doğa sporları, ekoturizmi, trekking imkanları ile Marmara Bölgesinin yeni gözde mekanlarından biri haline geldi. Marmara Bölgesinde tarihi dokusu ve doğal güzelliklerini koruyarak, ekonomi ve sanayide hayli bir başarıyı elde etmiş olan Bilecik; sahip olduğu turistik değerleri ile 50 büyük turizm seyahat acentesinin programına girdi. Özellikle son yıllarda 'Marmara'nın Parlayan Bir Yıldızı' olma yolunda önemli adımlar kat eden Bilecik, son yıllarda marka kent çalışmaları ve Bilecik Belediyesi tarafından turizme yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile güzel sonuçlar almaya başladı. İl merkezi ve ilçelerdeki sanayi kuruluşları, ham madde ve maden varlığı ile istihdamdaki büyümesi gibi önemli değerler ile yatırımcılar için büyük avantajlar barındıran Bilecik, 2023 Türkiye'si hedeflerine turizm alanında da büyük katkılar sağlamaya devam ediyor" şeklinde konuştu.
"Son 5 ayda şehrimizde 50 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdik"
Bilecik'te son 5 ayda 50 kilometre asfalt çalışması yaptıklarını söyleyen Can, "Bilecik Belediyesi tarafından şehrimizin birçok noktasında bozulan ve ulaşımı zorlaştıran alanların tümünde gerçekleştirilecek olan kapsamlı asfalt çalışmaları Bahçelievler
, Hürriyet ve Ertuğrulgazi Mahallesinin birçok cadde ve sokağında gerçekleştiriliyor. Bahçelievler Mahallesinde başlayan ve şehrimizin bütün mahallelerinde gelen talepler doğrultusunda bozulan ve deforme olan cadde ve sokaklarda gerçekleştirilecek olan geniş kapsamlı asfaltlama çalışmaları devam ediyor. Bilecik Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında ilimizdeki kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışmalarında bozulan cadde ve sokaklar, Bilecik Belediyesinin kapsamlı çalışmaları ile kış mevsimine kadar tamamlanması planlanıyor. Şu ana kadar yaklaşık 70 kilometrelik alanda asfalt çalışması gerçekleştiren Bilecik Belediyesinin asfalt çalışmaları şehrimizin diğer mahallelerinde de gerçekleştirilecek" dedi. - BİLECİK
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