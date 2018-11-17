Başkan Can, Bileciksporlu Futbolcularla Kahvaltıda Buluştu

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, bugün oynanacak 1308 Osmaneli
Belediyespor-Bilecikspor maçı öncesi, futbolcularla kahvaltıda buluştu.
Bilecik 1. Amatör Lig 8'inci hafta müsabakasında Osmaneli İlçe Stadı'nda oynanacak olan 1308 Osmaneli Belediyespor-Bilecikspor maçı öncesi, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can Bileciksporlu futbolcularla kahvaltıda buluştu. Bilecikspor'un bir maç eksiği ile 15 puanla ikinci sırada yer aldığını ifade eden Başkan Can, "Bugün Osmaneli'nde grubun lideri 1308 Osmaneli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek olan Bileciksporumuzun oyuncu ve teknik heyeti ile bir araya geldik. Bu müsabaka şehrimiz için çok önemli bir müsabaka. Bu maça taraftarın günler öncesinde hazırlandığı biliyorum. Bugün yüzlerce taraftarımız Osmaneli'ne akın ederek, Bileciksporumuzu destekleyecek. Bizler de vaktimiz el verdiğinde maça gitmeye çalışacağız. İki takım oyuncuların centilmence, taraftarların dostça bir maç seyredeceklerini temenni ederim" dedi.
Öte yandan Başkan Can, Bilecikspor Başkanı Ahmet Subaşı
, Başkan Vekili Harun Dilek ve yönetici ve futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK
Nihat Can,Osmaneli,Bilecik
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:44