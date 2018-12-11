Başkan Can, Birim Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, yardımcıları ve birim müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantıda, şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Belirli zaman dilimlerinde birim müdürleri ile bir araya gelen Belediye Başkanı Nihat Can, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Bilecik Belediyesinin bütün birimleri ile şehir ve vatandaşlar için çalıştığını ifade eden Belediye Başkanı Nihat Can, "Başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle haftalık olağan istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Milletimizden aldığımız destekle ilk günkü aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Bilecik Belediyesi olarak bütün birimlerimiz ile şehrimizin birçok noktasında faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimiz ve insanımız için güzel eserleri ve hizmetleri ortaya koyma gayretindeyiz. Aldığımız kararların şehrimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
11 Aralık 2018 Salı 15:32