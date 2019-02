Başkan Can'dan Şehit Hüseyin Aytürk'ün Ailesine Konut

Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus İlçe Belediye Başkanı Şevket Can, 'şehadet belgesi' getiren şehit Hüseyin Aytürk'ün ailesine ücretsiz konut verecek.Ardahan'ın Göle ilçesinde 1997 yılında ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk'ün, ailesine geçtiğimiz günlerde şehadet belgesi verilmişti.Şehidin kardeşi Ahmet Şahin Aytürk, 'Şehadet Belgesi' ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ı ziyaret etti.Yenice'de ikamet ettiklerini belirten şehidin kardeşi Aytürk, "2 Nisan 1997 tarihinde Ardahan ili Göle ilçesi ikmal faaliyeti sonrasında dönüş yolunda askeri aracın kaza yapması sonucu ağabeyim Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk şehit oldu. Sağolsun Belediye Başkanımız Şevket Can her zaman bizlerin yanında oldu. Kendisine Aytürk ailesi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.Şehit ailesine taziye dileklerini ileten Başkan Can, Mart ayında yapılacak Meclis toplantısında alacakları kararla şehidin ailesine ücretsiz konut vereceklerini söyledi."Şehitlerimiz namusumuz, gazilerimiz onurumuzdur" diyen Başkan Can, şunları kaydetti:"Kara Kuvvetlerinin değerli mensubumuz Muhabere Çavuş Hüseyin Aytürk 1997 yılında şehit olmuştur. Ardahan'da şehit olan Hüseyin Aytürk'ün 'Şehadet Belgesi' gelmesinden dolayı Mart ayında yapılacak Meclis toplantısında alacağımız kararla şehidimizin ailesine 73'nci konutumuzu teslim edeceğiz. Tarsus Belediyesi olarak vatanımız için canını feda eden veya gazi olan tüm askerlerimizin ailelerine sahip çıktık ve çıkmaya devam ediyoruz. Şimdiye kadar 72 şehit ailesine konut vererek Türkiye'de bir ilke imza attık. Aynı zamanda bir çok terör mağduru gazimizin kendilerine ve ailelerine maddi yardımda bulunduk. Bizler bu vatanın evlatlarıyız, bu vatana hizmet ediyoruz ve bu memleket için fedakarlıkta bulunan herkese destek olduk, olmaya devam edeceğiz." - MERSİN