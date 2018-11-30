Başkan Can Erlerin Yemin Törenine Katıldı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 1998/4 tertip acemi erlerin yemin törenine katıldı.
9. Alay Jandarma
Eğitim Komutanlığında gerçekleştirilen yemin töreninde Belediye Başkanı Nihat Can, acemi erler ve aileleri ile bir araya geldi. Yemin töreni hakkında kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Nihat Can, "9. Alay Jandarma Eğitim Komutanlığında acemi eğitimlerini tamamlayan erlerin yemin törenine katıldık. Vatanımızın yılmaz bekçileri ve ordumuzun kahraman neferleri düzenlenen törende yemin ettiler. Güzel vatanımızın birçok bölgesinde omuz omuza görev yapacak olan evlatlarımıza hayırlı tezkereler diliyorum" ifadelerini kullandı.
Askerler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çeken Belediye Başkanı Nihat Can, erler ve ailelerini tebrik ederek, hayırlı tezkereler diledi. - BİLECİK