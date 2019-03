Başkan Can, Gençlerle Bir Araya Geldi

Kaynak: İHA

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, üniversite yerleşkesinde gençlerle bir araya geldi.Öğrenci Otağı'nı ziyaret ederek gençlerle bir araya gelen Can, daha sonra üniversite yerleşkesinde Türk Kızılay'ı tarafından gerçekleştirilen kan bağış noktasına giderek çalışanlara kolaylıklar diledi. Belediye Başkanı Nihat Can, ziyaretleri hakkında yaptığı değerlendirmede, "Ziyaretlerimiz kapsamında üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve Öğrenci Otağımızda kıymetli hocalarımız ve çok değerli öğrencileri ile bir araya geldik. Gençlerimizi seviyoruz. Gençlerimizin fikir ve taleplerini almaya devam ediyoruz. Gençlerimize olan sevgimizi de yeni dönemde sunduğumuz bir çok güzel proje ile gösterdik. Cenabı Allah sunduğumuz bu projeleri en kısa zamanda gençlerimizle buluşturmayı nasip etsin. Ayrıca üniversitemiz yerleşkesinde Türk Kızılay'ımız tarafından düzenlenen kan bağışı programına katıldık. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı kan bağışı noktasında daha duyarlı olmaya ve kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK