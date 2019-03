Başkan Can'ın 14 Mart Tıp Bayramı Mesajı

Kaynak: İHA

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can; 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Mesajında; toplumsal hayatta sağlığın önemi ve sağlık sektöründe çalışan bireylerin üstlendiği önem ve sorumluluğunu dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can; şunları kaydetti:"Kanuni Sultan Süleyman'ın dediği şekliyle; 'halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözü sağlığın önemi ve sağlık sektöründe bizlere hizmet eden bütün sağlık personelinin önemini göstermektedir. İnsanların gerek birey olarak gerek toplumsal hayattaki bütün bireyler açısından tıbbın ve sağlık camiasının önemi tartışılmaz olmakla birlikte, Türk milletinin geleceğinde hekimlerimizin mukaddes yeri açıkça ortadadır. Bu düşünce ve önemi belki de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözü, en kısa şekilde özetlemektedir. Diğer yandan sağlık sisteminde ve tıp dünyasında da meydana gelen değişiklikleri ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Gerek hükümetimiz gerek devletimizin gerçekleştirdiği dev atılımlar ile insanımızın hastanelerde kuyruk bekleme çilesi sona ermiş, gençlerimizin de bu mesleğe göstermiş olduğu ilgi sonrasında mevcut hekim ve sağlık çalışanı sayısı her geçen gün daha da artmıştır. Şunu da çok iyi biliyoruz ki, başarılı sağlık hizmeti sunumu için asıl unsur sağlık hizmeti sunan insanlarımızdır. Sağlık çalışanları, insanların en zor günlerinde, sabır ve tahammüllerinin en aza indiği zamanlarda onlara hizmet sunan bir mesleğin mensupları olarak her türlü takdiri hak ediyorlar. İnşallah Bilecik'imiz de kısa bir süre sonra yeni devlet hastanesine kavuşacağız. Bu anlamda duyduğumuz sevinç ve mutluluğu da hemşehrilerimizle paylaşmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum" diye belirtti. - BİLECİK