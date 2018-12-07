Başkan Can'ın 2023 Hedefleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Bilecik
Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can
, "Ecdat diyarı Bilecik'imizde el ele verip şehrimizi ve ülkemizi 2023 Türkiye
'sine hep birlikte hazırlayacağız" dedi.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısından 14 ilin belediye başkanı adaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can'ı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik Belediye Başkanı adaylığı için ilan etti. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can gerçekleştirilen toplantı ve adının açıklanması hakkında yaptığı ilk açıklamada,"Bugün mutluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü doğduğumuz şehre hizmet etmek için yola girmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Doğduğumuz büyüdüğümüz kıymetli hemşehrilerimiz ile aynı havayı suyu paylaştığımız memleketim Bilecik'imize ilk günkü aşkla heyecanla azim ve kararlılıkla yola devam etmenin haklı hazzını, mutluluğunu yaşıyoruz. Belediye başkanlığında aday gösterilerek yola devam etmenin onurunu yaşıyoruz. Bilecik benim şehrim. Bilecik rastgele bir toprak değil. Atalarımızın bize yadigarı olan bu kutlu topraklarda Yeni ve Güçlü Türkiye Yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine hep birlikte ulaşmak için bizlerde var gücümüzle çalışmalarımızı, kararlılıkla hemşehrilerimizin bizlere duyduğu güven ve istikrarla sürdüreceğiz. İnşallah bizler de Bilecik'imiz için hemşehrilerimiz için projelerimizi ivedilikle beyan edip hemşehrilerimizin bize verecekleri bu görev ile büyüyen ve yükselen değer Bilecik'i hazırlamaya koyulacağız" dedi. - BİLECİK
Recep Tayyip Erdoğan,Türkiye,Nihat Can,Bilecik
07 Aralık 2018 Cuma 15:02