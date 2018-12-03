Başkan Can'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Can, yayımladığı mesajında, "Bilecik Belediyesi olarak bizler de dezavantajlı gruptaki insanlarımıza karşılık sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak belediyemiz sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hayatımızın bir parçası olan engelli kardeşlerimize yönelik çeşitli projeler yürütüyoruz. Hükümetimizin ilgili birimleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve şehrimizdeki kurumlarımız işbirliğinde hayatı bütün vatandaşlarımıza kolay kılmaya çalışıyoruz. Sosyal Belediyeciliğin gereği olarak 24 saat kesintisiz hizmet sunan bir engelsiz ulaşım aracımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Bedensel engelli vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda akülü ve normal tekerlekli sandalye dağıtımlarımız sürüyor. Destek ve katkılarıyla engellilerimizin ihtiyaçlarına hizmet eden tüm hayırseverlerimizi ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızı tebrik ediyor, Dünya Engelliler Haftasını en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,Dünya Engelliler Günü,3 Aralık
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:49