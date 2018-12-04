Başkan Can'ın Bilecik Mülakatı Mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, 5 Aralık Atatürk
'ün Bilecik'e gelişinin 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Bilecik'in kurtuluş mücadelesindeki önemine değindi.
Dirilişin şehri Bilecik'in kuruluş şehri olduğu gibi aynı zamanda kurtuluş şehri de olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Nihat Can, kurtuluş mücadelesinde Bilecik'in büyük roller aldığını belirtti. Can, "Şüphesiz Bilecik, kurtuluş mücadelesinin önemli mihenk taşlarından birisi olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün, kendi ifadesiyle, 'Siz orada sadece düşmanı değil, Türk Milletinin makus talihini de yendiniz' dediği kuruluşun şehri Bilecik, aynı zamanda Kurtuluş Mücadelesi'nde de önemli bir rol oynamıştır. 21 Ekim 1920'de TBMM Hükümeti ile İstanbul
'da bulunan hükümet arasında ortaya çıkan ihtilafı gidermek amacıyla İstanbul'daki Tevfik Paşa Hükümeti adına Dahiliye Nazırı Ahmet İzzet Paşa, Ankara
Hükümeti ile bir görüşme yapılması amacıyla gerçekleştirilen görüşme, Bilecik İstasyon binasında yapılmıştır. İstiklal Savaşı Tarihi'ne Bilecik Mülakatı olarak geçen ve 5 Aralık 1920'de İstanbul ile Ankara hükümetleri arasında gerçekleşen görüşmede İstanbul Hükümeti'ni Dahiliye Bakanı (İçişleri Bakanı
) Ahmet İzzet Paşa, Bahriye Nazırı (Deniz Bakanı) Salih Paşa, Tarım Bakanı Kazım Bey, Hukuk Danışmanı Münir Bey, Hoca Fatih
Efendi; Ankara Hükümeti'ni Mustafa Kemal ve İsmet Bey (İnönü) temsil etmiştir. Bilecik bu anlamda, Mustafa Kemal Atatürk'ün, bu görüşmede; İstanbul Hükümeti'ni tanımadıklarını, Ankara Hükümeti'nin üstünde bir güç olmadığı şeklinde tarihi bir sözü Bilecik'ten tüm dünyaya duyurmuştur. Bizler de bu anlamda kuruluşun şehri olmanın yanında kurtuluşun da şehri olan Bilecik olarak, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ün, ilimize teşriflerinin 98'inci yıl dönümü kutluyor. Bu anlamda Atamızı anmak ve hatırlamak adına güzel çalışmalar sergiliyoruz. Bu güzel vatanın bizlere emanet edilmesinde büyük kahramanlıklar gösteren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet duyguları ile anıyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Nihat Can,5 Aralık,Mustafa Kemal Atatürk,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 12:53