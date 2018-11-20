Başkan Can'ın "Dünya Çocuk Hakları Günü" Mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, "Dünya Çocuk Hakları Günü
" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Can, yayımladığı mesajında çocukların toplum hayatı ve gelecek için taşıdığı öneme değindi. Can, "Günümüz dünyasında; insanlığın mutluluğu, dünyanın güzelleşmesi ve çocukların korunması, en temel sorumluluğumuzdur. Bu anlamda barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak eğitimle olur. Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Dünya üzerinde, hala barış ortamının sağlanamadığı ülkelerde birçok çocuğumuz, daha hayatlarının baharında iken katledilmektedir. Temennimiz artık bu çağ dışı zihniyetlerin yerini, huzur ve barış ortamının almasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
, hiçbir milletin ve liderin yapmadığını çocuklar için yaparak 23 Nisan
Milli Egemenlik Bayramını tüm çocuklara armağan etmiştir. Bizler de göreve geldiğimiz günden bugüne, çocuklarımız için ne yapılması gerekiyorsa, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Çocuklarımızın olduğu her yere eğlence grupları ve parklar yapıyoruz. Bunun yanı sıra okullarımızdaki düzenlemeler, eğitim anlamında vermeye çalıştığımız destekler, şehrimize çok önceden kazandırmış olduğumuz çocuk sinema salonu ile Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezinde çocuklarımız için hazırladığımız tiyatro gösterileriyle onların yüzünü hep güldürmek istiyoruz. Aynı zamanda yeni vizyon projelerimiz arasında yer alan 'Bilecik Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Pisti' ve her mahalleye kurmayı hedeflediğimiz 'Bilgi Evleri
'nin yanı sıra, 'Eğitim Bilim ve Deney Merkezi' gibi güzel çalışmaları çocuklarımız için gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte her yıl yüzlerce çocuğumuzun yararlandığı müzik kursları da çocuklarımıza verdiğimiz önemin birer göstergesidir diye düşünüyoruz" diye belirtti. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuzda çocuklarımız için birçok güzel çalışmayı gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dünya çocuklarının sağlık ve mutluluk içerisinde yaşayacağı ve haklarının hiçbir zaman ellerinden alınmadığı bir dünya temennisiyle bütün çocukların Dünya Çocuk Hakları Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,Çocuk Hakları Günü