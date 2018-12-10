Başkan Can'ın Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:49



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:49

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Başkan Can, yayımladığı mesajında, "İnsanlar arasında ırk, din, renk ayrımı yapmadan sevgi, saygı, hoşgörü ve dostluk duygularını geliştirmek, insanın insan olma haysiyeti ile sahip olması gereken hakların tamamına insan hakları denilmektedir. İnsanın insana hükmetmesi, onu ezmesi, insan onuruna yakışmayan kabul edilmeyecek bir davranıştır. Bu tarz ayrımların yapıldığı toplumlarda kavga, çatışma, isyan hiçbir zaman eksik olmamıştır. Sonrasında elbette ki bulunduğumuz şu topraklar üzerinde hep birlikte insanca yaşamanın ve yaşayabilmenin hazzını sürebilmek olacaktır. Bizler, bir döneme ismini altın harflerle yazdıran Osmanlının kurulduğu bir diyarda yaşıyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mirasından aldığımız sorumlulukla insanımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Bununla birlikte, İnsan, yaratılanın en şereflisi ve en mükemmelidir. Bizler nasıl yaşamak istiyorsak etrafımızdakilere de öyle davranmalıyız. Gönlümüzde adeta bir volkan gibi şahlanan hak, adalet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda, bizler için insan hak ve değerleri vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Dolayısıyla bu açıdan birçok batılı ülke yöneticileri ve toplum bilimciler başta olmak üzere herkesin medeniyetimizden dersler çıkarması da son derece önemlidir. En büyük değeri insana veren bir medeniyetin mirasçıları olarak bu duygu ve düşüncelerle başta İslam coğrafyası olmak üzere haksızlık ve mağduriyetlerle karşılaşan bütün insanların sulh ve sükun içinde haklarını yaşayabileceği bir dünya diliyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK