Başkan Can'ın Mevlid Kandili Mesajı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, Mevlid Kandili
dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Can, yayımladığı mesajında, "İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı Peygamber Efendimizin hayatında, öğütlerinde bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Onun örnek alınması, yalın bir taklit ve sünnetinin belirli şekillere hapsedilmesi şekliyle değil; onun sünnetinin ve suretinin bütün yönleriyle tanınması, insanlığın huzur ve mutluluğu için yaptığı çağrının güncelleştirilerek hayatımıza yansıtılması, güzel ahlakının davranışlarımızın rehberi yapılması ile mümkündür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günüyle karanlıklar içinde yaşayan insanlara aydınlık bir dönem müjdelenmiştir. Milletlerin hayatlarında özel ve önemli günler vardır. Milletimizin ve İslam aleminin en önemli ve vazgeçilmez günlerinin basında ise Mevlid Kandili gelmektedir. Peygamberimiz hayatıyla, yaşantısıyla, insanlığa getirmiş olduğu mesajla, insanlık alemine kazandırdığı değerlerle toplumları karanlıktan kurtarmış, insanlığı yüksek değerlere ulaştırmıştır. Bu vesile ile Mevlid kandilinizi kutlar; Sevgililer sevgilisi, iki cihan güneşi Peygamber efendimizin şefaatine nail olma temennisiyle, Mevlid kandilinin Bilecikli hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve beraberliğinin, barış ve huzurunun daim kılmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,Mevlid Kandili
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:39