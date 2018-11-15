15 Kasım 2018, 12:06
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Başkan Can, İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Başkan Can, İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Teşkilatı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, AK Parti Bilecik Teşkilatı tarafından yapılan istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Belediye Başkanı Nihat Can, teşkilatı tarafından yapılan toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Can, "AK Parti Merkez İlçe Teşkilatımız, Kadın Kolları Teşkilatımız, Gençlik Kolları Teşkilatımız, Hürriyet Mahallesi teşkilatımızla Hürriyet Mahalle konağımızda bulunan çay bahçesinde istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk günkü aşkla, azim ve kararlılıkla memleketimize hizmet etme noktasında teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK Merkez,Bilecik,Ak Parti,Nihat Can
15 Kasım 2018 Perşembe 12:06