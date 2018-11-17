Başkan Can, İstişare ve Değerlendirme Toplantısına Katıldı

Bilecik
Belediye Başkanı Nihat Can
, AK Parti
Bilecik teşkilatı tarafından gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.
Toplantıya katılan Can, alınan kararların hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Ardından bir açıklama yapan Başkan Can, "AK Parti Merkez
İlçe Teşkilatımız, kadın kolları teşkilatımız, gençlik kolları teşkilatımız, Beşiktaş
Mahallesi Teşkilatımızla birlikte Beşiktaş Mahalle Konağımızda istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız, kurucu liderimiz Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde ilk günkü aşkla, azim ve kararlılıkla memleketimize hizmet etme noktasında teşkilatlarımızla uyum içerisinde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Nihat Can,Bilecik,Ak Parti
17 Kasım 2018 Cumartesi 13:21